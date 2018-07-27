Наибольший конкурс в Новгородский университет — на стоматологию

Великий Новгород, , 12:13 — REGNUM Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого завершил приём документов на очную форму обучения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, всего подано 5054 заявления, средний конкурс составил 6,74 человека на место.

Реальный конкурс в вуз станет известен позднее, когда абитуриенты определятся, на какие специальности подадут подлинники своих документов.

Пока наибольшей популярностью пользуются медицинские специальности и направления Новгородского госуниверситета. Конкурс на стоматологию по заявлениям составляет 21,4: на 20 мест подано 427 заявлений. На фармацию — 17,24: на 20 мест подано 344 заявления. На третьем месте — юриспруденция с конкурсом 13,77: на 13 мест 179 заявлений.

Также популярны специальности биология (профиль: биохимия), менеджмент и экология. На 13-м месте в рейтинге оказалось лечебное дело: на 100 бюджетных мест подано 688 заявлений.

Приказ о зачислении в университет льготников и целевиков выйдет в НовГУ 29 июля. Первые итоги зачисления на очную форму обучения на бюджетные места станут известны в начале августа.

Напомним, всего Новгородский государственный университет в этом году набирает студентов на 765 бюджетных мест.

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