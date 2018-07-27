Проблемы с водоснабжением испытывают жители Гваделупы

Париж, , 12:19 — REGNUM В Гваделупе серьезный кризис, связанный с проточной водой. Проблема длится уже более 30 лет и затрагивает всю территорию, сообщает Europe1.

Гваделупа — французская заморская территория, расположенная на островах в южной части Карибского моря.

На большинстве территории Гваделупы нет воды. Подача происходит по графику с 12 до 24 часов.

В некоторых засушливых районах каждое хозяйство организует свои резервы, десятки пластиковых бутылок хранятся в каждой комнате дома.

«Для нас, душ это две бутылки холодной воды на одного человека, а для детей нагреваем кастрюлю воды», — рассказала Мейв Баррет, мама двух маленьких детей.

При этом, кризис не связан с нехваткой водных ресурсов, а является следствием ухудшения ситуации во всем мире.

Проблемы водоснабжения в Гваделупе связаны в основном с устаревшем оборудованием, множеством потребителей, загрязнением воды, которая иногда непригодны для потребления.

В январе 2018 года был принят план чрезвычайной помощи в размере 71 млн евро. Для нормализации работы водоснабжения потребуется 600 млн.