В Оренбуржье отмечен рост уровня смертности

Оренбург, , 11:56 — REGNUM В Оренбургской области в первом полугодии 2018 года отмечена тенденция увеличения уровня смертности населения. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 1,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Смертность населения растёт на фоне снижения рождаемости. Рождаемость в регионе упала на 3,5%. В январе — июне 2018 года органами ЗАГС зарегистрировано 10 691 новорождённых: 5572 мальчика и 5119 девочек.

Естественный прирост населения в январе — июне 2018 года наблюдался в Соль-Илецком городском округе и трёх муниципальных районах. Годом ранее в этот список входит ещё и Оренбург.

Добавим, на 1 января 2018 года численность населения Оренбуржья составляла 1 млн 977,4 тыс. человек. В 2017 году, по данным органов статистики, уровень смертности в регионе снизился на 2,2%.