В Подмосковье насчитали свыше тысячи зарегистрированных волонтёров

Красногорск, , 12:08 — REGNUM В системе «Добровольцы России» зарегистрировались 1313 волонтёров из Московской области. Об этом заявил председатель комитета по делам молодёжи и спорта Московской областной думы Олег Жолобов («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Депутат напомнил про закон о волонтёрстве, который ранее приняла Московская областная Дума.

«В 2018 году, объявленным президентом России Годом волонтёрства и добровольчества, произошло два значимых для активистов Подмосковья события — были приняты законы о волонтёрстве на федеральном и областном уровне. С вступлением их в силу в работе волонтёров и волотёрских организаций произошли большие изменения. Так, у волонтёров появились права и обязанности, определились полномочия региональных органов власти по поддержке добровольчества», — подчеркнул он.

Жолобов обратил внимание на создание Единой информационной системы «Добровольцы России» — новой площадки, в которую сейчас активно вступают волонтёры и волонтёрские организациями, готовые к сотрудничеству. Всего от Московской области в системе зарегистрировались 266 организаций и 1313 добровольцев.

«Создание единой информационной площадки в сфере добровольчества и волонтёрства — правильное решение. Пользователи смогут ознакомиться не только с базой данных о волонтерах и волонтерских организациях, но и с лучшими региональными практиками», — отметил парламентарий.

Кроме того, с принятием закона «О волонтёрстве» в Московской области появился Координационный совет в сфере добровольчества при губернаторе.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 700 волонтёров Московской области, владеющих иностранными языками (английским, немецким, испанским, португальским, французским), подготовили к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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