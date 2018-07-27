В Японии скончался самый старый человек на планете

Токио, , 11:27 — REGNUM В Японии в возрасте 117 лет умер самый старый человек на планете, сообщает 27 июля Associated Press.

Им являлась женщина Чио Мияко, родившаяся 2 мая 1901 года. Она считалась самым возрастным человеком с апреля 2018 года, когда в возрасте 117 лет скончалась другая женщина из Японии.

Семья Миако вспоминает о ней как о жизнерадостном, разговорчивом человеке, любившем есть суши и угрей. В настоящее время ее титул переходит к 115-летней Кане Танака, также проживающей в Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав раскрыл рецепт долголетия