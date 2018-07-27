В Югре «крайне высокая степень» заражения населения описторхозом

Ханты-Мансийск, , 11:26 — REGNUM В Югре почти на четверть увеличилось число заболевших описторхозом. Этот недуг является доминирующей паразитарной патологией населения ХМАО, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

На июнь 2018 года в Югре зарегистрировано 2 687 заболевших описторхозом, тогда как за аналогичный период 2017 года таковых насчитывалось на 22,3% меньше.

В структуре всех паразитарных заболеваний описторхоз составляет в ХМАО 54,11%.

«Крайне высокая степень заражения населения обусловлена расположением округа в крупнейшем в мире природном очаге данного заболевания», — поясняют санитарные врачи.

Заболеваемость населения Югры описторхозом варьируется от 793,2 на 100 тыс. населения в Нижневартовском районе до 17,29 на 100 тыс. населения в городе Нефтеюганске.

Человек заражается описторхозом при употреблении в пищу сырой, недостаточно прожаренной и слабопросоленной рыбы — через язя, ельца, плотву, лещя, линя, красноперку, уклея, гольяна, жереха, подуста.

Болезнь начинается внезапно. Основные проявления — лихорадка и боли в правом подреберье. Лихорадка держится до трёх недель. Температура тела человека достигает 39 градусов и выше.

Эпидемиологи сообщают, что меры профилактики описторхоза просты. Нужно проваривать рыбу в течение 15 минут с момента закипания воды, жарить в распластанном виде и обязательно в жире до 20 минут. Солить мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную рыбу в течение 40 суток.

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