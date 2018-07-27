В каирском зоопарке перекрасили осла и выставили его в качестве зебры

Каир, , 11:11 — REGNUM Египетский студент обвинил работников каирского зоопарка в том, что они перекрасили осла, выставив его в качестве зебры, сообщает французский телеканал BFM TV.

Своими наблюдениями Махмуд А. Сархани поделился на странице в Facebook. Он указал, что у животного в зоопарке египетской столице уши заостренные, люботная грива и нерегулярные полосы на теле.

Проведя собственную проверку, местные ветеринары подтвердили, что речь идет именно об осле. Несмотря на это, в зоопарке факт подлога так и не призвали.