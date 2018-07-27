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На месте съемочной площадки «Дом-2» пройдет дорога до Марьино

Общество

От лобного места не останется и следа

Москва, 27 июля 2018, 11:04 — REGNUM  Власти Москвы уведомили владельца участка, на котором снимается скандальное телешоу «Дом-2», о том, что земля подлежит изъятию. По ней пройдет автомобильная дорога из Саларьево в Марьино. Информацию о сносе площадки подтвердили журналистам в департаменте развития новых территорий Москвы.

«Да, снос планируется. Это единственная площадка, через которую проходит трасса», — приводит телеканал «Звезда» слова представителя пресс-службы департамента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участок, подлежащий изъятию, находится около поселка Летова Роща в ТиНАО. По словам чиновников, других строений поблизости проект строительства трассы не затронет, а после оценки ущерба фирме «ЕТК-Инвест», владеющей участком, предложат денежную компенсацию, либо другой земельный участок.

Читайте ранее в этом сюжете: Съёмочную площадку «Дома-2» в Москве приговорили к сносу

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