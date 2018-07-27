Воронежские НКО в 2018 году получат гранты на 28 млн рублей

Воронеж, , 10:57 — REGNUM 28 млн рублей в виде грантов будет выделено для некоммерческих организаций, действующих на территории Воронежской области, в 2018 году. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил врио заместителя губернатора Воронежской области Юрий Агибалов 27 июля в ходе расширенного заседания по подведению итогов работы в регионе Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В заседании участвуют представители правительства региона, аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области, представители гражданского общества.

Как было заявлено в ходе заседания, ранее сумма грантов, выделяемых для НКО в Воронежской области, составляла около семи миллионов рублей. Таким образом, грантовая поддержка некоммерческих организаций региона увеличится сразу в четыре раза. Добавим, что значительное увеличение поддержки НКО ранее анонсировал и врио губернатора Александр Гусев.

Согласно приведенным на заседании данным, сегодня в Воронежской области в общей сложности работает около трех тысяч некоммерческих организаций. Фактически работают — около 300−400 НКО.