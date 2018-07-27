Мэр Ярославля – подрядчику: В моих глазах вы больше не мужчина

Ярославль, , 10:57 — REGNUM 27 июля на общегородском пятничном совещании мэр Ярославля жестко раскритиковал подрядчика за срыв сроков ремонта дворовых территорий по программе «Решаем вместе!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава города напомнил о своем поручении: до 25 июля включительно всем подрядчикам, которые работали по программе «Решаем вместе!», завершить свои объекты. Исключение сделали для двух дворов — по ул. Орджоникидзе и по проезду Ушакова. Их обещали сделать к 1 августа.

Представитель департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева доложила, что по Дзержинскому району работы завершаются.

«Подрядчик здесь по Дзержинскому району? Я вам официально говорю — вы очень плохо работаете на асфальте. В наш выезд к жителям — это был позор и стыдоба. Неровный асфальт, сплошные минусы, даже плюсы не знаю, в чем найти. Дал 10 дней, два уже прошло, и все то же самое на улице Блюхера у вас. Вы уже в срок не вписались, поэтому применим максимально все возможные санкции в отношении вас. Если так дело пойдет, то вы попадете в черный список у меня», — сказал мэр.

Подрядчик на такую оценку своей работы обиделся:

«Можно, я поясню? Во-первых, спасибо за этот негатив, я не знаю, что там некачественно сделано, то, что лужостой, это нужно устранять. А то, что асфальт некачественный или скамейки поставлены в песок, — это уже, знаете, есть лабораторные заключения. То, что там напроектировали — это не вина подрядчика. Мы максимально стараемся сделать все хорошо и идем вроде бы впереди всех», — ответил он.

Владимира Слепцова это не устроило:

«Меня ведь не лаборатория интересует, а удобство жителей. Вот есть тротуар, там ни одного ровного места нет, волна сплошная. Значит, уложили асфальт у подъездов, сделали пандусы — там люди зимой просто не зайдут в горку. Ну надо же было головой подумать, как люди будут заходить туда? Это же невозможно!»

Раскритиковал мэр и работы по замене сетей во дворе дома по ул. Свободы, из-за которых подрядчик не может зайти на объект:

«Я дал поручение. Для жителей должны были сделать к 1 августа. Я посмотрел, как работают «Энергосистемы», три раза специально заезжал, смотрел, никого там не застал. Полумертвые ходят, нога за ногу запинается. И кто виноват в этой ситуации? Не нужно мне ваш плач здесь слушать. Мне очень стыдно за работу департамента, за «Энергосистемы», я разберусь, только не на планерке».

И завершил разгром подрядчиков мэр совсем сурово: досталось подрядчику по Фрунзенскому району. Там общий процент выполнения работ составил около 70%, на одном объекте — 50%. Подрядчик сообщил, что в срок до 1 августа он не успевает.

«Ну, мы с вами руки жали. В моем лице вы теперь не мужчина, я с вами иначе теперь буду разговаривать. Разберемся. Отдайте микрофон и не берите его больше никогда. И сюда его больше не приглашайте, этого руководителя, будем в другой форме работать», — сказал Владимир Слепцов.

Он велел Агентству по муниципальному заказу ЖКХ «тотально проверять каждый шаг, смотреть, что и как делают».