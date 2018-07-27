Ростовчане просят чиновников озеленить улицу Станиславского

Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM С просьбой об озеленении улицы Станиславского обратились к ростовским властям жители города-миллионника. Инициатива горожан размещена на официальном сайте администрации в рубрике «Активный ростовчанин», сообщает ИА REGNUM 27 июля.

По словам жителей, во время реконструкции транспортной артерии на всём её протяжении были вырублены все деревья, независимо от их возраста и состояния. В связи с этим горожане обратились к чиновникам, которые, в свою очередь, пообещали высадить взамен около 400 новых насаждений. Однако к 20 июля 2018 года на отрезке улицы Станиславского от проспекта Ворошиловский до улицы Соколова появились только 23 саженца.

«На всём протяжении улицы от Театральной площади до улицы Соколова на настоящий момент нет ни одного дерева, в связи с чем не только ухудшился её эстетический облик, но и передвигаться по ней пешком в солнечную погоду стало крайне некомфортно. Просим администрацию выполнить данные жителям в 2017 году обещания и восстановить древонасаждение на улице Станиславского», — говорится в обращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трамваи и автомобильное движение по улице Станиславского были запущены спустя почти месяц после обозначенного в госконтракте срока окончания ремонта. Вместе с тем ремонт многострадальной транспортной артерии до сих пор не завершён. В июне было выделено ещё 84 млн рублей на дополнительные работы, но подрядчика, изъявившего бы желание благоустроить улицу, власти так и не нашли.

Напомним, затянувшийся на месяц срок ремонта дорожники объяснили сложностями, возникшими в ходе проведения работ по реконструкции улицы.

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Желающих отремонтировать улицу Станиславского в Ростове-на-Дону не нашлось