«Живой товар»: мировая торговля людьми

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 30 июля, отмечают Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Генеральная ассамблея ООН провозгласила эту дату, чтобы «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».

По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами трафикинга являются 21 млн человек. Около трети из них — дети. Среди жертв торговли оказалась жительница Мексики Карла Хасинто, которая рассказала свою страшную историю телеканалу CNN. Когда девочке было 12 лет, её похитили и принудили заниматься проституцией. На протяжении четырех лет Карла ежедневно обслуживала до 30 мужчин. Когда девушке было 15 лет, она забеременела и родила ребенка. Освободиться Карле удалось лишь в 2008 году, когда ей было 16, благодаря операции по борьбе с торговлей людьми.

Нередки случаи, когда девушкам из стран СНГ предлагают легальную работу за границей, которая на деле оборачивается принудительной проституцией. Так, в 2009 году правоохранителям из Израиля, России, Украины и Белоруссии удалось задержать участников международной сети по торговле женщинами из стран СНГ. Торговцы на протяжении десяти лет вербовали женщин из СНГ якобы для работы официантками или танцовщицами за рубежом. Их легально привозили в Турцию, а затем через египетско-израильскую границу на Синае контрабандой доставляли в Израиль. Когда в Израиле стало небезопасно, они начали поставлять «живой товар» в замаскированные под ночные клубы бордели на севере Кипра, в Бельгию, Нидерланды и Канаду. Жертвами работорговцев стали более 2,6 тыс. девушек.

Согласно данным группы экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми, в европейских странах наблюдается рост трафикинга в целях трудовой эксплуатации. В ряде государств это явление распространилось даже шире, чем торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Ежегодно из России и стран Восточной Европы исчезает не менее 175 тыс. человек. Генеральная Ассамблея ООН выработала особый план действий по искоренению торговли людьми. Он рассчитан на объединение усилий всего мира по выявлению и борьбе с рабством и работорговлей, а также предусматривает оказание помощи пострадавшим от нахождения в рабстве.

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