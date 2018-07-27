Три индонезийских национальных парка включены в мировой список ЮНЕСКО

Джакарта, , 10:24 — REGNUM Три индонезийских национальных парка официально включены в список Biopshere Reserves UNESCO, сообщает Antaranews.

Так, в список включены: национальный парк Бербак-Сембиланг, расположенный на востоке острова Суматра, национальный парк Бетунг Керихун на западе Калимантана и активный стратовулкан Ринджани на острове Ломбок.

Делегацию Индонезии на 30-м Международном координационном совете по программе «Человек и биосфера» возглавил постоянный представитель Индонезии при ЮНЕСКО Хотмангараджа Панджаитан в сопровождении сотрудников министерства окружающей среды и лесного хозяйства, министерства иностранных дел и посольства Индонезии в Париже.

Члены Международного координационного совета ЮНЕСКО единогласно одобрили кандидатуру Индонезии в качестве председателя по программе «Человек и биосфера» на период 2018—2020 годов.

Программа «Человек и биосфера» существует с 1971 года и является научным форумом по содействию охране окружающей среды, биоразнообразию и устойчивому развитию.

В настоящее время насчитывается почти 700 заповедников в 120 странах, которые включены в этот список. В общей сложности 14 индонезийских парков признаны ЮНЕСКО.