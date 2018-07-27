В Китае 15 мобильных приложений были удалены из магазина за нарушения

Пекин, 27 июля 2018, 10:08 — REGNUM В общей сложности 15 приложений обмена короткими видео были удалены с магазина приложений за распространение незаконного контента, сообщили в Администрации киберпространства Китая (CAC), передает 27 июля агентство Синьхуа.
Через приложение поощрялось распространение вульгарного и пиратского контента, роликов, содержащих сцены насилия и порнографию, отметили в CAC и еще пяти других государственных ведомствах, которые совместно проводили кампанию по выявлению нарушений.
По итогам кампании три программы были закрыты и еще 12 удалены из магазина приложений для исправления. Вдобавок к 15 указанным приложениям еще четыре платформы обмена короткими видео получили предупреждения за найденные нарушения.
Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2018 года в Китае было заблокировано более 9,8 млн нелегальных публикаций, содержащих порнографический и прочее нелегальной контент.
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