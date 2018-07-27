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Состояние Иосифа Кобзона остается стабильно тяжелым

Общество

Источник выразил уверенность в том, что депутат пойдет на поправку

Москва, 27 июля 2018, 10:02 — REGNUM  После госпитализации в больницу первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон («Единая Россия») находится в стабильно тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что Кобзон пойдет на поправку, и напомнил, что у депутата еще в 2005 году был диагностирован рак, а сейчас он проходит курс химиотерапии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Кобзона уже госпитализировали в одну из московских клиник для планового обследования. Тогда помощница депутата сообщала, что ничего критического не произошло и оснований для беспокойства за его жизнь нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Иосиф Кобзон госпитализирован в больницу

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