«Лукойл-Пермнефтепродукт» заплатит свердловчанке за неправильное топливо

Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Жительница Екатеринбурга смогла добиться компенсации за топливо, неправильно залитое в бак её автомобиля. ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» по суду заплатит ей 210 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Заправка состоялась в январе 2018 года на автозаправочной станции по улице Высоцкого, 49. Через некоторое время машина заглохла. Пришлось обратиться в сервисный центр фирмы, выпустившей авто. И там назвали причину поломки — топливо, которое не было рекомендовано изготовителем.

Ремонт обошёлся в 112 364 рубля. На заправке и в ООО Марине не стали возмещать ущерб. Женщина пошла в суд. И Кировский райсуд постановил уплатить ей порядка 210 тыс. рублей. Ответчик пошёл в областной суд, заявив, что поломка не связана с залитым топливом. Но там решение первой инстанции подтвердили.