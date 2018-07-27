В провинции Сычуань отложены сотни рейсов, 13 тыс. человек не могут улететь

Чэнду, Китай, , 09:57 — REGNUM Более 13 тыс. пассажиров застряли в международном аэропорту «Шуанлю» города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая в связи с грозой, начавшейся утром 27 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщает администрация аэропорта, шесть рейсов отменены, 113 исходящих рейсов отложены, и еще восемь входящих вынуждены приземлиться в других городах. Грозы начались в Чэнду еще в 3:40 по местному времени 27 июля. Их сила вынудила закрыть взлетно-посадочные полосы на несколько часов, однако, к текущему времени они вновь открыты.

Напомним, что тем временем северо-восток Китая находится под властью тайфуна «Ампил». Сильные ливни нарушили железнодорожное сообщение в провинции Хэйлунцзян, спровоцировав сход оползней.

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