Доставщики еды в китайской провинции Шэньси станут «двойными агентами»

Сиань, Китай, , 09:46 — REGNUM Надзорные органы по контролю безопасности продуктов питания в провинции Шэньси на северо-западе Китая используют доставщиков для распространения информации о безопасности продуктов питания и надзора за возможными угрозами отравлений в ресторанах, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Более 100 доставщиков еды будут распространять информацию о безопасности продуктов питания при доставке пищи клиентам уже начиная с 24 июля. Заместитель главы бюро по контролю за безопасностью продуктов питания и лекарственных средств провинции Шэньси Жэнь Яньбао отметил, что доставщики имеют доступ и к ресторанам, и к клиентам, что делает их эффективными в этом деле.

Отметим, что рынок доставки еды растет в Китае стремительными темпами. Ежедневно по всей стране только тремя крупнейшими компаниями онлайн-доставки пищи исполняется 20 млн доставок заказов.