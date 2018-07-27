Прокуратуру просят проверить загрязнение реки в Петербурге, где дохнут утки

Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») просит природоохранную прокуратуру провести проверку в связи с загрязнением реки Новой в Кировском районе Северной столицы. Об этом ИА REGNUM сообщила 27 июля пресс-служба депутата.

Ранее местные жители неоднократно сообщали о загрязнении реки неочищенными стоками, в том числе нефтепродуктами, о зловонном запахе от реки, а недавно обнаружили, что в реке массово гибнет уже не только рыба, но и утки. Фотографии мертвых птиц, опубликованные в соцсети, вызвали большой общественный резонанс.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года инспекторы Департамента Росприроднадзора по СЗФО отбирали пробы в реке Новая в рамках расследования в отношении ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»). Специалисты должны были оценить влияние на реку сброса сточных вод после очистных сооружении аэропорта.

Как утверждает депутат, «результаты проверок показали, что источник загрязнения — стоки, образующиеся после обработки взлетно-посадочных полос и корпусов самолетов противообледенительными жидкостями».

Депутат Цивилев в своем обращении к прокурору напоминает, что нынешняя гибель уток — далеко не первый инцидент на реке Новая. Однако конкретных мер по очистке и экологическому восстановлению водного объекта до сих пор не принято.

В Департаменте Росприроднадзора по СЗФО 25 июля действительно подтвердили влияние на водный объект стоков с территории аэропорта «Пулково». »В настоящий момент производится расчет ущерба, причиненного реке Новая сбросами с территории ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», — отметили в надзорном ведомстве.

В то же время там подчеркивают, что аэропорт — далеко не единственный источник загрязнения реки Новая, и река нуждается в масштабной очистке.

«Проблема ухудшения качества природной воды реки Новая носит комплексный характер, так как непроведение на протяжении длительного времени мероприятий по расчистке водного объекта от ила и донных отложений привело к процессу эвтрофикации водотока, что также может служить причиной загрязнения р. Новая, неприятного запаха и негативных последствий для живых организмов», — говорится в сообщении Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Как бы то ни было, депутат Алексей Цивилев рассчитывает, что природоохранная прокуратура проверит информацию о загрязнении реки Новой и примет «меры прокурорского реагирования для обеспечения конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду».

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