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Уровень раннего выявления рака в Москве вырос на 40%, заявил Собянин

Общество

Прогресса удалось добиться благодаря качественной работе врачей

Уровень раннего выявления рака в Москве вырос на 40%, заявил Собянин
Диагноз

Москва, 27 июля 2018, 09:22 — REGNUM  Московские врачи сумели повысить уровень раннего выявления рака на 40%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время рабочей встречи с экспертным медицинским сообществом.

По его словам, такой прогресс стал возможен благодаря работе врачей общей практики, которые по анализам могут увидеть тревожные признаки серьезного заболевания и сигнализировать пациенту о проблеме.

«Это создаст мощный объем раннего выявления, что и начало происходить», — цитирует МИР24 градоначальника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках и диагностических центрах Москвы планируется внедрить новую методику раннего выявления рака легких — низкодозную компьютерную томографию.

Читайте ранее в этом сюжете: В поликлиниках Москвы внедрят новый метод диагностики рака легких

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