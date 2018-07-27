Уровень раннего выявления рака в Москве вырос на 40%, заявил Собянин

Москва, , 09:22 — REGNUM Московские врачи сумели повысить уровень раннего выявления рака на 40%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время рабочей встречи с экспертным медицинским сообществом.

По его словам, такой прогресс стал возможен благодаря работе врачей общей практики, которые по анализам могут увидеть тревожные признаки серьезного заболевания и сигнализировать пациенту о проблеме.

«Это создаст мощный объем раннего выявления, что и начало происходить», — цитирует МИР24 градоначальника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках и диагностических центрах Москвы планируется внедрить новую методику раннего выявления рака легких — низкодозную компьютерную томографию.

Читайте ранее в этом сюжете: В поликлиниках Москвы внедрят новый метод диагностики рака легких