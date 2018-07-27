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Гособвинение потребовало для экс-замминистра Прикамья 2,5 года колонии

Общество

Бывшего заместителя министра здравоохранения Пермского края обвиняют в крупном мошенничестве

Пермь, 27 июля 2018, 09:09 — REGNUM  В Пермском крае 31 июля суд планирует вынести приговор по коррупционному делу, фигурантом по которому проходит бывший заместитель министра здравоохранения региона. Прокуратура требует для обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника реального срока. В свою очередь, адвокаты просили переквалифицировать статью и назначить штраф без ограничения свободы, сообщают СМИ.

Госбвинение просит назначить наказание в виде двух с половиной лет исправительной колонии и штрафа в 50 тыс. рублей. Адвокаты же просят не ограничивать свободу подзащитного и переквалифицировать статью «Мошенничество» на покушение на незаконные действия.

Добавим, что бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получении в 2015—2016 годах денег (420 тыс. рублей) от начальника бюро судмедэкспертизы. В ответ заместитель министра обещал покровительство по службе, хотя не обладал необходимыми полномочиями. Денежные средства перечислялись на банковскую карту фигуранта через посредников. Мужчина был уволен с поста замминистра здравоохранения Пермского края в конце 2016 года.

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Коррупция и борьба с ней
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