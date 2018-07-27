В Китае проходят слушания по делу о похищенной статуе с буддистским монахом

Фучжоу, Китай, , 09:08 — REGNUM Суд провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая начал слушания по делу о возвращении утраченной статуи Будды нидерландским коллекционером, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Статуя содержит внутри мумифицированное тело буддистского монаха времён династии Сун (960−1279 н. э.). Ей поклонялись в деревенском храме Яньчунь в уезде Датянь в течение более тысячи лет вплоть до 1995 года, когда ее украли. За время трехчасовых слушаний в Промежуточном народном суде города Саньмин были представлены доказательства и результаты перекрестного вопроса.

Ключевым вопросом было выяснить, была ли статуя, украденная из храма, идентичной той, что хранилась у нидерландского коллекционера Оскара ван Оверима. Деревенские жители в течение многих лет искали статую, пока не увидели её в марте 2015 года на выставке в Венгрии, после чего связались по официальным и частным каналам с Оверимом.

Сам коллекционер заявил, что приобрел статую XI века в 1996 году. Он сначала согласился вернуть статую, однако, когда переговоры провалились, местные жители подали иск в суд против него как в китайский, так и в нидерландский суд. Промежуточный народный суд Саньмина зарегистрировал дело в 2015 году.

Статуя, принадлежащая общине, хранит мощи местного уроженца Чжангуна Чжуши, который стал монахом в возрасте 20 лет и помогал лечить болезни. Когда он умер в возрасте 37 лет, его тело было мумифицировано, как он и пожелал, и помещено внутрь статуи, которой поклонялись с тех пор в деревенском храме.

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