Основатель Papa John's будет судиться со своим детищем из-за сговора

Довер, США, , 08:58 — REGNUM Смещенный с поста главы совета директоров сети пиццерий Papa John's Джон Шнаттер подал иск в суд штата Делавэр с требованием предоставить ему документы, послужившие основанием для его увольнения, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Шнаттер убежден, что бывшие коллеги действовали по предварительному сговору «в условиях недостатка информации, либо планировали этот переворот заранее, либо и то, и другое». Чтобы доказать преднамеренные действия совета директоров, основатель Papa John's намерен через суд добиться предоставления ему переписки между директорами и любые записи, которые могут пролить свет на его увольнение.

Напомним, Шнаттера отправили в отставку на фоне политического скандала в США. Игроки Национальной футбольной лиги (NFL), одним из спонсоров которой является Papa John's, отказывались слушать перед игрой гимн США в знак протеста против политики американского президента Дональда Трампа и в поддержку движения Black Lives Matter, действующего в интересах чернокожих жителей. Таким образом, Шнаттера обвинили в расизме и сместили с поста главы компании.

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