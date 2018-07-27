Индонезия предоставит бесплатный WiFi на Азиатских играх – 2018

Джакарта, , 09:13 — REGNUM Индонезия предоставит бесплатный WiFi в размере 40 гигабайт интернета во время церемонии открытия Азиатских игр 2018 года в Джакарте 18 августа 2018 года, сообщает Antaranews.

«Мы хотим произвести впечатление на спортсменов, официальных лиц и зрителей», — заявил Рудиантара, министр связи Индонезии.

40 гигабайт бесплатного интернета будет предоставлено более 80 тысячам человек, которые примут участие в церемонии открытия Азиатских игр — 2018.

«Каждый захочет снимать и записывать видео, они смогут выложить свои фотографии в соцсети, не откладывая это на потом», — заявил министр.

Бесплатный Wi-Fi не требует регистрации пользователей. Мобильные зоны установлены для всех операторов.

Интернет-сеть WiFi в Джакарте и Палембанге для поддержки Азиатских игр — это 967 пунктов с пропускной способностью 100 мегабайт.

«Готовность услуг интернет-сети достигла 94%, а остальная часть — только интеграция и тестирование, и мы ожидаем, что все будет готово к концу июля», — заявил Мухаммад Сальсабил, представитель телекоммуникационной компании Индонезии PT Telkom.