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Тайфун «Ампил» нарушил транспортное сообщение на северо-востоке Китая

Общество

Более 1,1 тыс. специального персонала были направлены на починку железнодорожных путей, разрушенных в результате схода оползня, вызванного проливными дождями в провинции Хэйлунзцян

Тайфун «Ампил» нарушил транспортное сообщение на северо-востоке Китая
Иллюстрация: NASA
Тайфун

Харбин, Китай, 27 июля 2018, 08:53 — REGNUM  Тайфун «Ампил», ставший уже десятым в Китае с начала года, принес ливни в северо-восточные провинции Китая, вынудив покинуть жилища тысячи людей и нарушив железнодорожное сообщение, передает 26 июля агентство Синьхуа.

В провинции Ляонин в 7:00 по местному времени 26 июля в более чем 89 городах были зафиксированы ливни силой более 100 мм осадков, сообщили местные власти. Ливни, начавшиеся еще 24 июля, вынудили около 7,2 тыс. человек переселиться в безопасные места. Повреждены более 270 га пшеницы.

Более 1,1 тыс. специального персонала были направлены на починку железнодорожных путей, разрушенных в результате схода оползня, вызванного проливными дождями в провинции Хэйлунзцян. Более 10 поездов были отменены в результате аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, во Внутренней Монголии Китая объявлен «красный» уровень опасности в связи с мощными ливнями, жертвами которых стали уже 12 человек.

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