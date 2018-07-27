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Госпитализация певицы Деми Ловато: обнародован звонок в службу 911

Общество

24 июля в Лос-Анджелесе в жилом доме обнаружили без сознания певицу Деми Ловато

Лос-Анджелес, США, 27 июля 2018, 08:53 — REGNUM  Аудиозапись звонка в экстренную службу 911 о плохом самочувствии американской певицы Деми Ловато длится четыре с половиной минуты. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, короткая аудиозапись не проливает свет на то, что стало причиной госпитализации певицы в Лос-Анджелесе.

Так, звонящий просит представителей экстренных служб подъехать к жилому дому «как можно скорей» с выключенной сиреной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Лос-Анджелесе в жилом доме обнаружили без сознания певицу Деми Ловато. Женщину госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиками.

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