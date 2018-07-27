В деле об убийстве Дениса Тена появился новый фигурант

Астана, , 08:41 — REGNUM Подозреваемыми по уголовному делу об убийстве олимпийского чемпиона Дениса Тена проходят трое человек. Как сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, третий фигурант также арестован, его обвинили в недонесении.

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Уточняется, что уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — «Умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений» и «Разбой из корыстных побуждений в группе лиц». В настоящее время надзорное ведомство проверяет законность собранных следствием доказательств. Дело на личный контроль взял генеральный прокурор Казахстана.

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Напомним, 19 июля олимпийский чемпион Денис Тен получил ножевое ранение при нападении уличных грабителей в Алма-Ате. Спасти его жизнь медикам не удалось, он скончался в тот же день в больнице от большой потери крови. Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела. Двое подозреваемых в убийстве фигуриста были задержаны и уже дали признательные показания. На очной ставке Нуралы К. подтвердил, что именно он смертельно ранил спортсмена. Подозреваемый Арман К. показал место, где был спрятан нож — орудие убийства. Холодное оружие изъято и приобщено к материалам дела.