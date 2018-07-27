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Франция: более трети мигрантов страдают от ВИЧ

Общество

Тысячи мигрантов, живущих во временных лагерях во Франции, особенно в Париже, находятся в большой материальной и санитарной нестабильности

Франция: более трети мигрантов страдают от ВИЧ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Анализ крови на ВИЧ

Париж, 27 июля 2018, 08:30 — REGNUM  Эпидемия ВИЧ все чаще затрагивает такие группы населения, как заключенные, работники секс-индустрии, наркоманы, мигранты и т. д. Новое исследование, посвященное парижским мигрантам, служит иллюстрацией такого положения дел, передает RFI.

Как известно, тысячи мигрантов, живущих во временных лагерях во Франции, особенно в Париже, находятся в большой материальной и санитарной нестабильности. Заболевание чесоткой, как и ВИЧ, уже встречалось. Причем заражение происходит после их прибытия во Францию.

Согласно исследованию, 58% мигрантов приобретают ВИЧ в течение первых шести лет пребывания во Франции. 42% заражаются после шести лет пребывания в стране.

В исследовании делается вывод о том, что для сокращения эпидемии ВИЧ необходимы две стратегии: свести к минимуму санитарную нестабильность и активизировать профилактические кампании среди мигрантов.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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