Москва, , 08:18 — REGNUM Дневная температура воздуха в Москве 27 июля поднимется до +29°C, при этом небо будет преимущественно облачным, с небольшими прояснениями, передает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет восточным, 5−10 м/c. Давление — 751 мм рт. ст. К вечеру погодные условия в столице сохранятся, а в ночное время температура опустится до +20°C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жаркая погода установится в столице до конца июля. Это связано с приходом в центральный регион России скандинавского антициклона.

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