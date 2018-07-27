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Скандал с исчезнувшей статьей обернулся заменой и. о. главреда Forbes

Общество

Главный редактор Forbes сменился второй раз за год

Москва, 27 июля 2018, 08:02 — REGNUM  Новым и. о. главного редактора российского журнала Forbes назначен главред приложения Forbes Life Андрей Золотов. Он заменил Николая Мазурина, который находился на посту с июня, передает РЕН-ТВ.

Отмечается, что смещение Мазурина произошло на фоне скандала, вызванного исчезновением статьи «Дела семейные» — расследования о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которое провели журналисты издания Сергей Титов и Елена Березанская.

По данным источников, эта статья должна была появиться в августовском номере печатной версии журнала, однако вместо нее вышел другой материал. О данном факте Мазурин от имени редакции заявил в прокуратуру, указав, что замена статьи нарушает закон о СМИ, однако был смещен с должности.

Директор по связям с общественностью ACMG (владеет лицензией на издание Forbes в России) Дмитрий Озман в интервью «Интерфаксу» объяснил, что Золотов «сохранит курс на самые жесткие стандарты деловой журналистики и сохранность редакционной политики».

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