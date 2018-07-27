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Парижская школа планирует ввести электронные ключи для проверки присутствия

Общество

Цель, согласно заявлению, состоит в том, чтобы убедиться в наличии каждого ученика в классе во время массовых поездок или любых упражнений по безопасности

Париж, 27 июля 2018, 08:01 — REGNUM  Во Франции одна из средних школ на севере Парижа планирует ввести осенью электронные ключи, сообщает RFI.

Цель, согласно заявлению, состоит в том, чтобы убедиться в наличии каждого ученика в классе во время массовых поездок или любых упражнений по безопасности.

Основные заинтересованные стороны, ученики, возмущены этим нововведением. Они считают, что электронный ключ, привязанный к мобильному телефону, является вторжением в их личную жизнь, они оспаривают отсутствие выбора для студентов и родителей.

«Это своего рода трекер. Он обезличит нас всех. Если в первый день в школе нужно было представиться, назвав имя и рассказав немного о себе, то сейчас достаточно будет просто нажать кнопку», — рассказал один из учеников.

По этому вопросу в Интернете была запущена гражданская петиция одним из бывших учеников старшей школы. Он осуждает нападение на свободу и безопасность личных данных. «Ученики не являются объектами, принадлежащими учреждению», — заявил он. Петиция набрала почти 3500 подписей.

Электронный ключ, созданный молодой компанией, поддерживаемой Национальным образованием Франции, безвреден в использовании.

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Политическая жизнь Франции
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