Жителям Одессы резко увеличили стоимость вывоза мусора

Одесса, Украина, , 07:56 — REGNUM На 40% повысили в Одессе стоимость вывоза твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает 27 июля УНИАН.

Согласно сообщению, повышение тарифов на вывоз ТБО было произведено по просьбе всех пяти компаний, которые делают бизнес на мусоре в Одессе. Теперь жители многоквартирных домов будут платить 17,01 гривен (40 рублей) в месяц с человека, что больше на 5,61 гривны (13,26 рубля), а жители частного сектора — 28,13 гривны (66,5 рубля) в месяц с человека, что больше на 9,22 гривны (21,8 рубля).

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Напомним, ранее директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко заявил, что в Киевской области Подгорцевский полигон ТБО переполнен, из-за чего может начаться экологическая катастрофа.

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