Жителям задымлённого Красноярска советуют реже бывать на открытом воздухе

Красноярск, , 07:39 — REGNUM В Красноярском крае фиксируется неблагоприятная лесопожарная обстановка. В период максимального задымления специалисты Роспотребнадзора исследовали воздух в населённых пунктах.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 июля, в краевом управлении Роспотребнадзора, пробы взяли в населённых пунктах пяти районов, а также в городе Красноярске.

В результате в Красноярске 11 июля было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида (1,1−1,7 ПДК). В городе Лесосибирске Енисейского района исследования проб воздуха выявили 16 июля превышение ПДК бензапирена (1,5 ПДК); в посёлке Тура Эвенкийского района 25 июля — превышение ПДК диоксида азота (2,6−2,9 ПДК).

В ведомстве подчеркнули, что исследования воздуха в подверженных задымлению населённых пунктах продолжаются. И пока превышений гигиенических нормативов продуктов горения не зафиксировано.

Специалисты Роспотребнадзора советуют населению в условиях высокой задымлённости от лесных пожаров как можно реже бывать на открытом воздухе, не открывать окна, особенно ночью и рано утром. При усилении запаха дыма жителям региона советуют надевать защитные маски, которые следует увлажнять. При очень сильном задымлении жителям советуют выехать из населённого пункта. Эти и другие рекомендации краевое управление Роспотребнадзора опубликовало на официальном сайте.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, леса Красноярского края уничтожают лесные пожары. По состоянию на 27 июля в регионе действуют 170 лесных пожаров на общей площади более 940 тыс. га.

Из-за задымления жители Красноярска в соцсетях жалуются на ухудшение здоровья («глаза слезятся, горло першит»), однако чиновники заявляют, что дымка неопасна.

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