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Якутские блогеры помогают собрать детей в школу

Общество

Известные в соцсетях люди просят перечислять деньги на эти цели

Якутск, 27 июля 2018, 06:54 — REGNUM  В Якутске стартовала акция «Собери ребёнка в школу». Она проводится в рамках битвы блогеров. Двое известных в соцсетях людей организуют сбор средств на помощь малоимущим, в семьях которых есть школьники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Заручившись поддержкой отдела социальной защиты, я получил список семей, которым можно было помочь. В каждой семье разное количество детей идущих в школу. Общее количество нуждающихся в помощи — 53 ребёнка», — пояснил блогер, призвав жителей Якутска помочь детям.

По его словам, на съёмку детей, которым требуется помочь, ни одна семья не согласилась: «Это дети, и такое внимание сверстников со стороны крайне нежелательно».

Напомним, в 2017 году собирать детей в школу малоимущим семьям помогала «Единая Россия». Фото облагодетельствованных детей потом гордо публиковали на фоне логотипа партии. Правда, в обществе это вызвало волну критики. Граждане посчитали, что само наличие в стране, претендующей на роль сверхдержавы, такой бедности, при которой родители не могут купить ребенку тетрадки и ручки, — это несчастье и позор, а пиариться на этой теме тем более недопустимо.

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