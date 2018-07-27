30 млн рублей – на пляжные зоны: в Нижнем Новгороде пройдёт аукцион

Нижний Новгород, , 05:30 — REGNUM В Нижнем Новгорода в рамках городской программы по созданию комфортной городской среды на комплексное благоустройство пляжных территорий на втором и третьем озере Щелоковского хутора планируется потратить более 30,475 млн рублей. Аукцион объявлен администрацией Советского района города, он пройдёт 9 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На оплату контракта планируется задействовать средства бюджета города, которые закреплены на 2018 год по данной программе. Начальная цена лота — 30 475 928 рублей. Работы должны завершить с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2018 года.

Проект комплексного благоустройства выполнен ООО «Пятый элемент» в 2018 году в соответствии с паспортом на памятник природы регионального значения «Щелоковский хутор», включая лесной массив Марьина роща.

Проект предполагает прогулочную тропу, зону тихого отдыха у воды, пляжную зону с деревянными настилами, понтонами, павильонами, раздевалками и лежаками, детскую игровую зону. При этом проектные решения содержат современное исполнение малых ландшафтных форм, кабинок для переодевания, лежаков и прочего инвентаря, и учитывают потребности маломобильных посетителей.

Напомним, 18 марта 2018 года в Нижегородской области прошли рейтинговые голосования по выбору первоочередных общественных пространств для благоустройства. В нём приняли участие свыше 270 тыс. жителей Нижнего Новгорода. Всего на голосовании было представлено 81 общественное пространство, голосовать можно было за пять объектов.