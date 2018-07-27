В США более 1800 детей мигрантов воссоединились с родителями

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Более 1800 детей, разлученных с родителями на границе США и Мексики, смогли воссоединиться с семьей, заявили представители администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Правительство США заявило, что 1442 ребенка возраста пяти лет и выше воссоединились с родителями при содействии иммиграционной и таможенной полиции США, другие 378 детей смогли вернуться в семьи в других регионах страны, либо же были переданы под опеку близким родственникам.

Отмечается, что еще около 700 детей остаются разлученными с семьями, включая 400 детей, чьи родители были депортированы из США. Власти США отмечают, что для решения этих случаев потребуется больше времени и трудозатрат, чтобы вернуть детей в Гватемалу, Сальвадор и Гондурас.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля представитель от штата Иллинойс Луис Гутьеррес призвал президента США Дональда Трампа содействовать воссоединению семей мигрантов.

Ранее, президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий при задержании семей нелегальных мигрантов содержать их вместе «при наличии ресурсов»

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