Киев, , 01:23 — REGNUM Компани BBC сняла получасовой фильм-расследование, посвященный инсценировке убийства Аркадия Бабченко. Видео опубликовано 26 июля на официальном Youtube-канале Службы безопасности Украины.

В фильме изложена официальная версия украинских властей и не даны никакие доказательства причастности России, о которой заявляли украинские политики «возмущенные убийством» российского журналиста.

«Бабченко выжил, но работа тех, кто боролся за правду, стала гораздо сложнее», — резюмировали создатели фильма.

Напомним, инсценировка убийства Аркадия Бабченко, которую украинские политики и СМИ превратили в фальшивую новость, вызвала возмущения у журналистов и политиков со всего мира, а также у правозащитных организаций.

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