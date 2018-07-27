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В Мексике введено чрезвычайное положение из-за жары

Общество

Аномальная жара установилась на большей части территории страны

Мехико, 27 июля 2018, 01:18 — REGNUM  Власти Мексики приняли решение о введении режима чрезвычайного положения на территории 24 штатов из аномальной жары. Об этом глава национальной службы по чрезвычайным ситуациям Луис Фелипе Пуэнте в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, особый режим позволит властям штатов иметь доступ к средствам национального фонда по ЧС с целью обеспечения потребностей пострадавших в продовольствии и медикаментах.

Напомним, на большей части территории Мексики наблюдаются критические температуры воздуха. Столбики термометров поднимаются местами до +50 градусов.

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Жара, засуха
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