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В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии

Общество

Люди еще раз вспомнили то зло, которое причинила им Украина

Луганск, 26 июля 2018, 23:42 — REGNUM  Митинг в память о погибших жителях поселка Фабричное прошел 26 июля, сообщил Луганский информационный центр.

Цветы к памятнику погибшим в 2014—2015 году возложили более сотни человек.

«За время боевых действий 2014 года в поселке Фабричное погибло шесть мирных жителей, было частично разрушено семь домостроений. Мы не имеем права забыть ту цену, которая была заплачена во имя Победы, имена мирных, ни в чем не повинных мирных жителей, погибших от рук карателей, имена погибших защитников Республики!», — подчеркнула общественник Валентина Сиренко.

Напомним, 24 июля боевики ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Марьевка и село в ЛНР

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