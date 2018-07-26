Четверг, 26 Июля 2018 года
22:14:29 МСК

После убийства Дениса Тена автоворами в Алма-Ате решили проверить авторынки

Общество

На авторынке «Кар Сити» задержаны 94 человека

После убийства Дениса Тена автоворами в Алма-Ате решили проверить авторынки
Ashely Moreno
Задержание

Астана, 26 июля 2018, 20:29 — REGNUM  94 человека доставлены в полицию по итогам проверки крупнейшего в Алма-Ате рынка по продаже запчастей для автомобилей. Задержаны пять уголовных преступников, которые находились в розыске. Обнаружены 17 граждан Узбекистана, которые находились в Казахстане незаконно. Об этом сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

«Наше внимание было заострено на пяти продавцах. Они занимаются продажей б/у запчастей. У них были изъяты предметы, представляющие оперативный интерес. Они никак не могли подтвердить происхождение документально. Зеркала, стекла зеркал, удержатели корпуса боковых зеркал, противотуманные фары, автомагнитолы и так далее. Сейчас будет по изъятым вещам проводиться проверка на предмет принадлежности к криминальному прошлому», — рассказала Азирбек.

Напомним, 19 июля в алма-атинской больнице скончался олимпийский чемпион Денис Тен. На 25-летнего фигуриста днем в самом центре Алма-Аты напали с ножом автоворы, снимавшие зеркала с его автомобиля. Спортсмен потерял около трех литров крови в результате множественных колото-резаных ран верхней части правого бедра и ягодичной области.

24 июля заместитель министра внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов сообщил, что сотрудники МВД направлены в Алма-Ату, чтобы оказать «практическую и методическую помощь» местному департаменту внутренних дел в борьбе с кражами.

Читайте ранее в этом сюжете: Эхо гибели Дениса Тена: откуп воров — часть культурного кода Казахстана?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить