После убийства Дениса Тена автоворами в Алма-Ате решили проверить авторынки

Астана, , 20:29 — REGNUM 94 человека доставлены в полицию по итогам проверки крупнейшего в Алма-Ате рынка по продаже запчастей для автомобилей. Задержаны пять уголовных преступников, которые находились в розыске. Обнаружены 17 граждан Узбекистана, которые находились в Казахстане незаконно. Об этом сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

«Наше внимание было заострено на пяти продавцах. Они занимаются продажей б/у запчастей. У них были изъяты предметы, представляющие оперативный интерес. Они никак не могли подтвердить происхождение документально. Зеркала, стекла зеркал, удержатели корпуса боковых зеркал, противотуманные фары, автомагнитолы и так далее. Сейчас будет по изъятым вещам проводиться проверка на предмет принадлежности к криминальному прошлому», — рассказала Азирбек.

Напомним, 19 июля в алма-атинской больнице скончался олимпийский чемпион Денис Тен. На 25-летнего фигуриста днем в самом центре Алма-Аты напали с ножом автоворы, снимавшие зеркала с его автомобиля. Спортсмен потерял около трех литров крови в результате множественных колото-резаных ран верхней части правого бедра и ягодичной области.

24 июля заместитель министра внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов сообщил, что сотрудники МВД направлены в Алма-Ату, чтобы оказать «практическую и методическую помощь» местному департаменту внутренних дел в борьбе с кражами.

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