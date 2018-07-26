Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Ярославле около тысячи человек вышло на митинг

Общество

Против повышения пенсионного возраста

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В Ярославле около тысячи человек вышло на митинг
Иллюстрация: Фото страница в Facebook Евгении Овод
Митинг собрал около тысячи человек

Ярославль, 26 июля 2018, 20:09 — REGNUM  В Ярославле состоялся митинг против повышения пенсионного возраста, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он был организован региональным отделением КПРФ, но собрал и представителей других партий.

Как передает с места событий наш корреспондент, в митинге участвовали «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко», ПАРНАС, Левый фронт.

Всего в парке Мира собралось около тысячи человек. Как пояснила депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод, на момент начала митинга записавшихся на выступление было 18 человек, потом их число увеличилось до 30. К палатке, где производился сбор подписей против пенсионной реформы, выстроились очереди протяженностью в десятки метров.

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Митинг собрал около тысячи человек
Иллюстрация: Фото страница в Facebook Евгении Овод
Митинг собрал около тысячи человек
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Митингующие призвали отправить в отставку депутатов Госдумы
Иллюстрация: Фото страница в Facebook Евгении Овод
Митингующие призвали отправить в отставку депутатов Госдумы
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Ярославцы высказались против реформы
Иллюстрация: Фото страница в Facebook Евгении Овод
Ярославцы высказались против реформы
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Собравшиеся приняли резолюцию
Иллюстрация: Фото страница в Facebook Евгении Овод
Собравшиеся приняли резолюцию

В конце митинга депутат областной думы от партии КПРФ Эльхан Мардалиев зачитал резолюцию:

«Мы, участники митинга, выступаем категорически против планов правительства РФ увеличить возраст выхода на пенсию. Предлагаемый проект закона мы оцениваем как геноцид. Мы четко видим только одно — желание властей забрать у народа триллионы рублей и одновременно заставить нас работать до самой смерти и при этом еще платить налоги. Забыты все обещания, которые были даны перед выборами президента, в Госдуме законопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении голосами только одной партии — «Единая Россия». Даже официальная статистика говорит, что 90% жителей страны не поддерживают эту так называемую пенсионную реформу Мы выступаем за отзыв депутатов, поддержавших этот людоедский закон. Найти работу после 50 лет непросто уже сейчас. Получается, что работы уже нет, а пенсии еще нет. В России даже по официальной статистике до 65 лет не доживают половина мужчин, а до 63 лет — четверть женщин. Почти в половине регионов продолжительность жизни мужчин ниже предполагаемого пенсионного возраста. Руководство страны решилось открыто ограбить население, лишив людей честно заработанных средств».

Участники митинга поддержали резолюцию и проголосовали за то, что вопрос о повышении пенсионного возраста должен решаться только на всенародном референдуме. Также собравшиеся высказались за отставку правительства.

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Пенсионная реформа
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