В Туркестанской области Казахстана почти на $6 млн нанесен ущерб природе

Туркестан, Казахстан, 26 июля 2018, 19:32 — REGNUM В результате нарушений законодательства при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов в Туркестанской области окружающей среде нанесен ущерб на сумму 2 млрд тенге ($5,78 млн), сообщает 26 июля издание Zakon.kz.
Проверку деятельности по сбору, вывозу и захоронению отходов провела прокуратура Туркестанской области. В результате было выявлено 28 несанкционированных свалок.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что исполнительные органы одного из районов не установили тариф на сбор, вывоз и утилизацию. Кроме того, один из мусороперерабатывающих заводов работал при отсутствии разрешительных документов. Деятельности предприятия приостановлена.
Напомним, 24 июля общественный совет Алма-Аты на встрече с руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асетом Масабаевым обсудил вопросы захоронения мусора в пригороде Алма-Аты.
Члены общественного совета предложили лишить лицензии по вывозу мусора те компании, которые не имеют спецтехники.
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