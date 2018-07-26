В Туркестанской области Казахстана почти на $6 млн нанесен ущерб природе

Туркестан, Казахстан, , 19:32 — REGNUM В результате нарушений законодательства при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов в Туркестанской области окружающей среде нанесен ущерб на сумму 2 млрд тенге ($5,78 млн), сообщает 26 июля издание Zakon.kz.

Проверку деятельности по сбору, вывозу и захоронению отходов провела прокуратура Туркестанской области. В результате было выявлено 28 несанкционированных свалок.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что исполнительные органы одного из районов не установили тариф на сбор, вывоз и утилизацию. Кроме того, один из мусороперерабатывающих заводов работал при отсутствии разрешительных документов. Деятельности предприятия приостановлена.

Напомним, 24 июля общественный совет Алма-Аты на встрече с руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асетом Масабаевым обсудил вопросы захоронения мусора в пригороде Алма-Аты.

Члены общественного совета предложили лишить лицензии по вывозу мусора те компании, которые не имеют спецтехники.

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