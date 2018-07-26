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Великобритания поможет Казахстану улучшить авиаперевозки

Общество

26 июля в Казахстане прошла встреча с представителем UK CAA (британское управление гражданской авиации)

Великобритания поможет Казахстану улучшить авиаперевозки
Blake Guidry
В кабине пилотов

Астана, 26 июля 2018, 19:34 — REGNUM  Казахстан планирует привлечь британских специалистов к работе в новой структуре по контролю и надзору за безопасностью полетов, сообщили 26 июля в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

26 июля в комитете гражданской авиации Казахстана состоялась встреча со страшим менеджером международного развитию UK CAA (британское управление гражданской авиации) Лиамом Берном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Еврокомиссия сняла все ограничения на полеты авиакомпаний Казахстана в страны Евросоюза. С 22 по 30 ноября специалистов Международной организации гражданской провели аудит систем безопасности аэропортов Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанские авиакомпании пустили в ЕС

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Авиаперевозки
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