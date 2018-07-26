На Среднем Урале для купания безопасны лишь два водоёма

Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM В Свердловской области относительно безопасно для здоровья можно купаться только в двух водоёмах. Озеро Щучье и часть озера Шарташ имеют соответствующие санэпидемзаключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Роспотребнадзоре.

При этом в озере Щучье нет вредных веществ. Вода полностью соответствует саннормативам. А в Шарташе, хотя он и имеет заключение, не всё гладко. Там выявлены отклонения от положенных норм. Тем не менее вода сравнительно безопасна.

По информации ведомства, всего в регионе пробы воды берутся на 63 водоёмах. Возле них находится 118 рекреационных зон.