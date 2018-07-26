Четверг, 26 Июля 2018 года
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Гангстеры расстреляли толпу на похоронах в Мексике

Общество

В результате нападения погибли шесть человек

Гангстеры расстреляли толпу на похоронах в Мексике
Цитата из х/ф «В джазе только девушки». Реж. Билли Уайлдер. 1959. США
Расстрел. Гангстеры за «работой»

Мехико, 26 июля 2018, 18:34 — REGNUM  Вооруженные бандиты расстреляли толпу на похоронах в городе Уруапан мексиканского штата Мичоакан, 26 июля передает агентство Associated Press.

По сообщениям местных властей, в результате нападения погибли шесть человек, 17 человек получили огнестрельные ранения. Группировка, ответственная за нападение, пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, первая половина года стала рекордной по числу криминальных убийств в Мексике — с января по июнь 2018 года в стране были убиты 15 973 человек. Это максимальный показатель с 1997 года.

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