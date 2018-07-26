Гангстеры расстреляли толпу на похоронах в Мексике

Мехико, , 18:34 — REGNUM Вооруженные бандиты расстреляли толпу на похоронах в городе Уруапан мексиканского штата Мичоакан, 26 июля передает агентство Associated Press.

По сообщениям местных властей, в результате нападения погибли шесть человек, 17 человек получили огнестрельные ранения. Группировка, ответственная за нападение, пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, первая половина года стала рекордной по числу криминальных убийств в Мексике — с января по июнь 2018 года в стране были убиты 15 973 человек. Это максимальный показатель с 1997 года.

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