67 лет без капремонта: на Урале разрушается детский сад

Миасс, Челябинская область, , 18:22 — REGNUM В челябинском Миассе здание детского сада №18 не ремонтировалось капитально с 1951 года, с момента постройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Сейчас здание потенциально опасно для детей. Есть риск частичного обрушения. Нужно ремонтировать подвал, фундамент, карниз, менять окна. Однако пока этого не сделано.

Также ремонта требует и здание, в котором размещается филиал этого детсада. Оба здания вместе принимают более 120 детей.

В суде представители прокуратуры добились решения, которое обязывает руководство детсада провести ремонт. Примечательно, что ответчик признал иск, но подчеркнул, что городские власти не принимали мер к ремонту зданий.