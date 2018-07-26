Четверг, 26 Июля 2018 года
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67 лет без капремонта: на Урале разрушается детский сад

Общество

Прокуратура Миасса требует провести капитальный ремонт

67 лет без капремонта: на Урале разрушается детский сад
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Ветхое здание

Миасс, Челябинская область, 26 июля 2018, 18:22 — REGNUM  В челябинском Миассе здание детского сада №18 не ремонтировалось капитально с 1951 года, с момента постройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Сейчас здание потенциально опасно для детей. Есть риск частичного обрушения. Нужно ремонтировать подвал, фундамент, карниз, менять окна. Однако пока этого не сделано.

Также ремонта требует и здание, в котором размещается филиал этого детсада. Оба здания вместе принимают более 120 детей.

В суде представители прокуратуры добились решения, которое обязывает руководство детсада провести ремонт. Примечательно, что ответчик признал иск, но подчеркнул, что городские власти не принимали мер к ремонту зданий.

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