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«Дарите женщинам цветы, не срывая» : под Тюменью появился заповедник

Общество

Памятник природы «Баяновский» стал 60-м по счёту в Тюменской области

«Дарите женщинам цветы, не срывая» : под Тюменью появился заповедник
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Роза

Тюмень, 26 июля 2018, 18:26 — REGNUM  В Тюменской области появился новый памятник природы регионального значения «Баяновский», учреждённый постановлением регионального правительства. Он стал 60-м по счёту заповедником в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном управлении Тюменского района.

Площадь «Баяновского» составляет 466 га. Здесь можно встретить популяцию редкого растения, занесённого в Красную книгу РФ, калипсо луковичной из семейства орхидные. Также учёные обнаружили здесь ещё 17 видов «краснокнижных» растений, среди которых горькуша мелкоцветковая, ладьян трехнадрезный, пальчатокоренник пятнистый, дремлик темно-красный, кокушник длиннорогий, воронец колосистый, наперстянка крупноцветковая, мякотница однолистная, тайник овальный и гроздовник виргинский.

«Дарить женщинам цветы нужно, не срывая их», — порекомендовал на презентации заповедника 26 июля 2018 года биолог-натуралист Евгений Баянов.

Кроме того, в «Баяновском» произрастает гриб саркосома шаровидная и летает бабочка углокрыльница эль-белое, которые тоже внесены в Красную книгу.

«Такого уникального памятника природы на территории Тюменской области больше нет», — пояснила главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий областного Департамента недропользования и экологии Татьяна Лиховидова.

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