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Британские парламентарии требуют от правительства борьбы с жарой

Общество

Температура воздуха в Великобритании превышает +35 градусов по Цельсию

Британские парламентарии требуют от правительства борьбы с жарой
Pezibear
Жара

Лондон, 26 июля 2018, 18:30 — REGNUM  Профильный комитет британского парламента потребовал от правительства экстренных мер по борьбе с последствиями летней жары, 26 июля передает агентство Associated Press.

По подсчетам парламентариев, в случае, если правительство Великобритании не займется данной проблемой прямо сейчас, к 2050 году смертность от жары может увеличиться до 7000 в год.

В настоящий момент в Великобритании стоит изнуряющая жара. Температура воздуха 25 и 26 июля превышает +35 градусов по Цельсию.

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Жара, засуха
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