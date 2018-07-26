Четверг, 26 Июля 2018 года
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За полгода гражданские суды Узбекистана вынесли решения о взыскании $22 млн

Общество

83% исков удовлетворены

За полгода гражданские суды Узбекистана вынесли решения о взыскании $22 млн
Maklay62
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Ташкент, 26 июля 2018, 18:22 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года в Узбекистане суды по гражданским делам вынесли 165 864 решения о взыскании платежей на сумму 168 млрд сумов ($21,6 млн), сообщает 26 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на председателя Верховного суда республики Азиза Абидова.

В рамках рассмотренных дел вынесено 102 930 судебных решений, из которых 83% были удовлетворены. Основная часть судебных дел — расторжение брака и споры о кредитах.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2018 года административные суды Узбекистана лишили водительских прав 24 136 человек. За отчетный период суды по уголовным делам республики рассмотрели 20 283 дела в отношении 26 442 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода в Узбекистане водительских прав лишились более 24 тыс. человек

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