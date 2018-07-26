Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 5 тыс. рублей в Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:56 — REGNUM Власти Ленинградской области приняли решение о единовременной денежной выплате к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, которое будет отмечаться в январе 2019 года. Постановление правительства региона подписал губернатор Александр Дрозденко.

Выплата будет полагаться тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», ее размер составит 5 тысяч рублей. Деньги будут перечислены блокадникам и ветеранам в январе 2019 года.

По предварительным расчетам, денежную выплату получат в Ленобласти свыше пяти тысяч человек.

«Уверен, что финансовая помощь уважаемым жителям Ленинградской области будет нелишней», — отметил губернатор Дрозденко.

Напомним, о том, что денежная выплата будет произведена защитникам Ленинграда и блокадникам, живущим в Санкт-Петербурге, ранее заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Даты и размер этой выплаты пока не обнародованы.