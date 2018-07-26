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Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 5 тыс. рублей в Ленобласти

Общество

Выплата будет произведена в январе 2019 года

Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 5 тыс. рублей в Ленобласти
Иосиф Серебряный, Владимир Серов, Анатолий Казанцев. Прорыв блокады 18 января 1943 года. 1943

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 26 июля 2018, 17:56 — REGNUM  Власти Ленинградской области приняли решение о единовременной денежной выплате к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, которое будет отмечаться в январе 2019 года. Постановление правительства региона подписал губернатор Александр Дрозденко.

Выплата будет полагаться тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», ее размер составит 5 тысяч рублей. Деньги будут перечислены блокадникам и ветеранам в январе 2019 года.

По предварительным расчетам, денежную выплату получат в Ленобласти свыше пяти тысяч человек.

«Уверен, что финансовая помощь уважаемым жителям Ленинградской области будет нелишней», — отметил губернатор Дрозденко.

Напомним, о том, что денежная выплата будет произведена защитникам Ленинграда и блокадникам, живущим в Санкт-Петербурге, ранее заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Даты и размер этой выплаты пока не обнародованы.

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